Albufeira garante “serenidade e isolamento” a Mourinho durante torneio

José Mourinho chega sexta-feira ao Algarve e o município de Albufeira garante que as condições de trabalho do treinador da Roma não vão ser beliscadas pelo facto de o seu nome estar a ser apontado à seleção portuguesa.

A Roma é uma das quatro equipas presentes na “Albufeira Winter Cup”, entre os dias 16 e 22 de dezembro.

A exposição mediática do torneio algarvio sai reforçada, numa altura em que o nome de José Mourinho sobressai de entre os vários que são apontados à eventual sucessão de Fernando Santos na Seleção.

Cristiano Cabrita, vice-presidente e vereador do desporto da Câmara Municipal de Albufeira, garante “totais condições para trabalhar com serenidade, com isolamento” a José Mourinho; não será o mediatismo do momento a perturbar o estágio de inverno da Roma.

A Albufeira Winter Cup decorre da boa experiência do último torneio de verão em que a Roma participou e que foi do total agrado dos italianos.

Bola Branca sabe que não foi feito qualquer convite oficial ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol para se deslocar ao torneio, o que obviamente não impede que possam existir contactos com Mourinho nos próximos dias.

Cristiano Cabrita admite que gostaria de ver José Mourinho à frente da Seleção portuguesa. Já quanto ao mediatismo que possa envolver esta passagem do técnico português pelo Algarve, o autarca faz notar que esta não é a primeira vez que a região e Albufeira em particular estão em destaque por força da presença da Roma.

Nalguns momentos mais agitados da carreira, José Mourinho tem elegido o Algarve como refúgio. Não é este o caso; a deslocação do treinador português de 59 anos de idade, a cumprir o segundo ano consecutivo em Itália, prende-se com o estágio de inverno da Roma. Cristiano Cabrita sublinha a excelência das condições de estágio que o município de Albufeira proporciona aos clubes de futebol.

Quanto a José Mourinho, o autarca acredita que por esta altura o treinador da Roma já decidiu se aceitaria ser selecionador nacional, caso viesse a ser convidado.

O primeiro jogo da equipa treinada por José Mourinho é na próxima sexta-feira, às 19h00, frente ao Cádiz, da primeira liga espanhola. Segue-se na segunda-feira o Casa Pia e na quinta-feira, dia 22, o RKC Waalwijk, da liga principal dos Países Baixos.