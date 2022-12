A SAD do Sp. Braga confirma a compra, por parte da Qatar Sports Investments (QSI), de 21,67% das ações.

O grupo QSI detém o PSG e aposta agora nos guerreiros do Minho por forma a tornar-se no segundo maior investidor da SAD bracarense, só atrás do clube.

O negócio foi dado a conhecer a 10 de outubro e implicava a compra das ações que estavam na posse da Olivedesportos.