Boavista termina fase de grupos da Taça da Liga sem derrotas

Boavista e Vitória de Guimarães empataram sem golos, repercutindo a leveza inerente ao derradeiro jogo do Grupo F da Taça da Liga, no qual os axadrezados já tinham garantido previamente o acesso aos quartos de final.

No Estádio do Bessa, no Porto, os anfitriões socorreram-se da menor rotatividade do seu onze habitual para mostrar maior dinamismo em largos períodos da partida, mas foram incapazes de abalar os vimaranenses, que viram Jota Silva ser expulso, aos 71 minutos.

O Boavista dominou a poule, com sete pontos, contra três do Vitória de Guimarães, segundo classificado, e dois dos secundários B SAD, terceiro, e Vilafranquense, quarto e último, preparando-se agora para visitar o vencedor do Grupo H nos quartos da prova