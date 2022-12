Vilafranquense e B SAD empatam

O Vilafranquense e a B SAD empataram sem golos em jogo da terceira e última jornada do Grupo F da Taça da Liga, disputado este domingo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, as equipas, que entraram em campo já sem hipóteses de apuramento para a próxima fase, despediram-se da competição com dois pontos conquistados.

O jogo entre o quinto e o 16.º classificado da 2.ª Liga começou com 11 minutos de atraso, sendo que a primeira parte foi pautada pelo equilíbrio. Ainda assim, as melhores ocasiões pertenceram à equipa comandada por Rui Borges.

O Boavista foi o vencedor do Grupo F, sendo que os axadrezados vão ainda entrar em campo na segunda-feira, às 20h30, para receber o Vitória Guimarães na última ronda da fase de grupos.