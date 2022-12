O Sp. Braga derrotou o Paços Ferreira, por 2-0, e soma três vitórias em três jogos da Taça da Liga.

Os arsenalistas já estavam apurados para os quartos de final da prova, mas confirmaram a vantagem com mais um triunfo.

Os tentos dos guerreiros do Minho foram apontados por Abel Ruiz (que ainda teve tempo de desperdiçar um penálti) e Álvaro Djaló.

A seguir ao Braga, que venceu o Grupo D da Taça da Liga, ficaram o Casa Pia, com 4 pontos, o Paços, com 2, e o Trofense, com 1.