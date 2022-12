Casa Pia derrota Trofense, apesar de desentendimento entre dois jogadores

O Casa Pia venceu o Trofense, por 1-0, em partida da terceira jornada da Taça da Liga.

O único golo da partida foi apontado por Carnejy Antoine, aos 17 minutos.

A partida acabou por ter um momento caricato: penálti para os “gansos”, com Clayton a querer marcar e a não respeitar a indicação do capitão Vasco Fernandes. Os dois jogadores acabaram por se pegar e ver o amarelo por parte do árbitro.

Depois, Leonardo Lelo, o jogador designado para apontar a grande penalidade, acabou por desperdiçar o 2-0.

O resultado já não tem influência no grupo, o Sp. Braga é a equipa apurada para os quartos de final da Taça da Liga.