Marítimo. Treinador João Henriques não esteve no treino

João Henriques não orientou o treino do Marítimo, disse à Lusa fonte do 17.º e penúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol, confirmando que decorrem negociações para a saída do treinador.

O Marítimo realizou no Complexo Desportivo da Ribeira Brava o primeiro treino após a derrota diante do Farense (2-0), que ditou o afastamento dos insulares da Taça da Liga, antes mesmo de visitarem o Sporting, vencedor das duas últimas edições da prova, na terça-feira.

Fonte do clube disse à Lusa que João Henriques não orientou o apronto, tendo esta responsabilidade ficado a cargo do adjunto Octávio Moreira e do preparador físico Ricardo Henriques, ambos dos quadros do emblema “verde rubro”.

Segundo a mesma fonte, "prosseguem as negociações entre o Marítimo e João Henriques com o intuito de colocar um ponto final na ligação" que começou há três meses.

O treinador natural de Tomar, de 50 anos, sucedeu a Vasco Seabra no cargo antes da sexta jornada da I Liga, assumindo o comando do conjunto na 18.ª e última posição da competição, sem qualquer ponto arrecadado.

Passados três meses e oito partidas oficiais disputadas na I Liga, o Marítimo apenas registou uma vitória, três empates e quatro derrotas encontrando-se na penúltima posição da tabela classificativa, com seis pontos.