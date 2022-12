O Arouca venceu a Oliveirense, por 3-0, e ainda sonha com a qualificação para os quartos de final da Taça da Liga.

Os golos foram apontados por Alan Ruiz (de canto direto), Mújica e Bukia.

Com este resultado, o Arouca apanha o Feirense, com cinco pontos, a dois do líder Leixões.

Na última jornada, os arouquenses visitam o Santa Clara, enquanto os fogaceiros recebem o Leixões.