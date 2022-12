Marítimo anuncia reforço para a baliza

O Marítimo anunciou um reforço para a baliza: o guarda-redes Marcelo Carné é o novo jogador da equipa madeirense.

O guardião de 32 anos vai jogar pela primeira vez fora do Brasil. Em 2022, fez 56 jogos pelo CSA, da segunda divisão brasileira.

Formado no Flamengo, nunca se estreou pelo gigante do Rio de Janeiro. Passou pelo Boavista-RJ, Tombense, Nova Iguaçu, América T.O, Audax Rio, Bonsucesso, Juventude e CSA. Fez maioritariamente carreira na segunda e terceira divisão do Brasil.

No Marítimo, junta-se a Miguel Silva e Matous Trmal como as opções para a baliza.

O clube madeirense está atualmente sem treinador, depois do despedimento de João Henriques. O Marítimo procura o terceiro treinador da época, que começou sob comando técnico de Vasco Seabra.