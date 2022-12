José Gomes muito perto de regressar ao Marítimo

José Gomes está muito perto de regressar à Madeira para treinar o Marítimo, sabe a Renascença.

O treinador de 52 anos estava livre depois de ter deixado o Ponferradina, da segunda divisão espanhola, já no decorrer desta época. É o regresso de José Gomes ao Marítimo, que orientou a equipa durante um período em 2019/20. Seguiram-se passagens pelo Almería e Al-Taawon.

Será o terceiro treinador da época, depois de Vasco Seabra e João Henriques.

José Gomes passou ainda pelo Reading, Rio Ave, Baniyas, Al-Ahli, Videoton, Aves, Moreirense e Leixões. Foi ainda adjunto no Panathinaikos, Málaga e FC Porto, para além de preparador físico no Benfica, Paços e Gil Vicente.

A estreia deverá acontecer quando o campeonato for retomado, frente ao Rio Ave fora de casa, a 28 dezembro. Na próxima terça-feira, o Marítimo volta a jogar para a taça da liga, diante do Sporting, em Alvalade.



O Marítimo está em zona de despromoção no campeonato, no 17.º lugar, com 6 pontos somados.