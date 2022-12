Famalicão empata com Tondela e é eliminado da Taça da Liga

O Famalicão, da I Liga, ficou afastado da luta pela qualificação para os quartos de final da Taça da Liga, ao empatar a zero em casa com o secundário Tondela, na quarta jornada do Grupo H.

Em vantagem numérica desde os 15 minutos, depois de Arcanjo ter visto dois cartões amarelos em oito minutos, o Famalicão foi incapaz de chegar ao golo, tendo mesmo desperdiçado uma grande penalidade.

Famalicenses e beirões ainda não somaram qualquer vitória desta fase, sendo que os primeiros têm apenas dois pontos e os segundos três. O Famalicão ficou afastado da luta pelo primeiro lugar, ainda ao alcance do Tondela, se vencer o Académico de Viseu na última jornada, por, pelo menos, dois golos de diferença.

Antes do intervalo, o Famalicão teve uma grande oportunidade de se colocar na frente do marcador através de uma grande penalidade aos 45 minutos, mas Cádiz desperdiçou a oportunidade, com Niasse a defender. O árbitro mandou repetir, mas o jogador do Famalicão voltou a ver o guarda-redes do Tondela defender.

No final, os adeptos do Famalicão mostraram o descontentamento pelo empate e pelo facto de o clube ficar afastado da prova.