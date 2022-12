D. Chaves quer vencer FC Porto

O treinador do D. Chaves quer vencer o FC Porto para continuar a lutar pela permanência na Taça da Liga. Segunda jornada será "extremamente importante" para ambas as equipas.

"Creio que o jogo de amanhã [quinta-feira] será extremamente importante quer para nós, quer para o FC Porto. Como é óbvio, sabemos que vencendo amanhã ficamos bem posicionados para nos podermos qualificar [e] tudo vamos fazer para levar de vencido este nosso adversário", garantiu Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga.

A formação transmontana quer, assim, mudar o histórico do grupo que, até agora, só tem registado empates, e somar os primeiros três pontos na competição perante um adversário "desfalcado" devido ao Mundial 2022 de futebol.

"Vamos defrontar um FC Porto que é sempre valoroso. Como eu sempre digo, todos juntos somos mais fortes e, como é óbvio, o FC Porto seria mais se tivesse o Pepe e o Otávio, mas é um adversário de enorme valia porque todos os jogadores que tem no plantel são de excelente qualidade e, por isso, amanhã [quinta-feira] teremos de ser um Chaves ao nosso melhor nível", vincou o treinador.

Do lado dos visitados, por sua vez, Vítor Campelos volta a poder contar com Steven Vitória que regressou, recentemente, do Qatar após a seleção do Canadá ter sido eliminada do Mundial 2022 de futebol. Porém, ainda que não tenha revelado lista de convocados, Carlos Ponck e João Mendes, castigados, são baixas certas.

Embora, para as contas do principal escalão do futebol nacional, o Desportivo de Chaves tenha perdido no Dragão (3-0), e espere, agora, para a Taça da Liga, "dificuldades máximas", as vitórias nos terrenos de Sporting (2-0) e Sporting de Braga (1-0) ainda estão bem vivas na memória do plantel às ordens do treinador vimaranense.

"Desde o início da época sinto os nossos jogadores muito motivados pelo facto de estarmos a jogar na I Liga, por muito deles terem sonhos que esperam concretizar a curto prazo. Temos jogadores com muita qualidade, têm demonstrado isso durante os jogos e, por isso, temos conseguido alguns resultados [como esses]. Sabemos que vamos defrontar um adversário muito valoroso como é o FC Porto, mas temos de estar muito confiantes para aquilo que podemos e vamos fazer", frisou Vítor Campelos.

Ainda que o "foco" da turma flaviense seja o campeonato, Vítor Campelos afirmou que é desígnio da equipa lutar pela continuidade na Taça da Liga.

"Temos de ser sinceros: o nosso foco, como é óbvio, é o campeonato e estamos muito focados [nele]. Como é óbvio, na Taça da Liga queremos chegar o mais longe possível e é isso que vamos fazer amanhã [na quinta-feira], dar o nosso máximo, até porque jogamos em nossa casa, perante os nossos adeptos e sabemos que, ganhando, ficamos bem posicionados", concluiu.

O D. Chaves recebe o FC Porto na quinta-feira, às 19h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.