Taça da Liga. Ainda ninguém sabe vencer no grupo dos empates

O grupo dos empates da Taça da Liga continua a merecer o epíteto, depois da igualdade, a um golo, entre Mafra e Vizela, esta segunda-feira.

Ousmane Diomande adiantou a equipa da II Liga aos nove minutos e, ao minuto 55, parecia ter ficado com a missão ainda mais facilitada, face à expulsão de Friday Etim. No entanto, o Vizela não perdeu esperança e, aos 70 minutos, Bruno Wilson fez o empate. Aos 77 minutos, as duas equipas ficaram igualadas em golos e em número de jogadores: Lucas rodrigues foi expulso e deixou o Mafra também reduzido a dez unidades.

Com mais um empate, Vizela e Mafra passam a somar dois pontos em duas jornadas e assumem a liderança do grupo A. Atrás, com um ponto, cada, estão FC Porto e Desportivo de Chaves, que só têm um jogo e defrontam-se na quinta-feira, em Trás-os-Montes.