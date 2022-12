Antero Henrique "vai ajudar o Braga" após conflito com Luís Campos no PSG

Antero Henrique, antigo dirigente do FC Porto, vai "ajudar" no Sporting de Braga, segundo anunciou o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Em causa está um desentendimento entre Antero Henrique e Luís Campos no gigante francês: "Não vou esconder isso. Houve problemas entre os dois. Mas não é nada pessoal. Na verdade, cada um interferiu um pouco no trabalho do outro. É por isso que decidimos travar isto. O Antero fez um trabalho muito bom nas vendas e nos empréstimos. O Luís também no lado dele. Mas é difícil ter duas cabeças. É apenas uma questão de comunicação".

O dirigente de 54 anos regressa a Portugal desde que deixou o FC Porto, onde trabalhou entre 2005 e 2017.

O Qatar comprou 21,67% da SAD do Sporting de Braga em outubro do ano passado. Assim se explica a transição de Antero Henrique para o Minho: " Antero vai ficar, mas já não vai trabalhar com a equipa principal. Ele vai ajudar o Sporting de Braga e iremos para outro clube também".

Antero Henrique é ainda diretor desportivo do campeonato do Qatar, país que organiza atualmente o Campeonato do Mundo.

A Qatar Sports Investments começa a construir um grupo com vários clubes de diferentes países, seguindo o exemplo do City Group, de Sheikh Mansour dos Emirados Árabes Unidos, que conta com o Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Girona, Lommel, Troyes e Palermo.

O grupo que é liderado por Nasser Al-Khelaïfi detém o PSG, o Eupen da Bélgica e agora uma percentagem do capital do Sporting de Braga.