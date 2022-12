Tulipa confirmado como novo treinador do Vizela de “forma interina”

Tulipa assumiu a função de treinador do Vizela, após liderar a equipa sub-23 minhota em seis partidas, e substituiu de "forma interina" Álvaro Pacheco, informou o clube. A informação tinha sido avançada pela Renascença.

"Tulipa assumiu hoje, de forma interina, o comando técnico da equipa principal do FC Vizela. O técnico orientou já o treino da manhã [de hoje] tendo em vista o jogo da Taça da Liga contra o Mafra. Felicidades!”, lê-se na nota publicada pelos vizelenses na rede social Facebook.



O treinador de 50 anos regressa a uma formação do escalão principal, depois da passagem pelo Trofense, na época 2008/09, a única do emblema da Trofa na I Liga, com um registo de sete vitórias em 29 jogos oficiais.

Tulipa orientou também a Ovarense (2005/06), o Ribeirão (2006/07 e 2014/15), o Estoril Praia (2007/08), o Desportivo de Chaves (2009/10), o Sporting da Covilhã (2010/11 e 2011/12), bem como equipas de formação do FC Porto (2017/18 a 2019/20) e os sub-23 do Marítimo, na temporada transata.

O treinador Álvaro Pacheco deixou o Vizela, depois de um percurso iniciado na temporada 2019/20, que valeu duas subidas consecutivas aos minhotos, do Campeonato de Portugal à I Liga portuguesa, e o consequente regresso à elite do futebol português após a inédita participação de 1984/85.