Torreense surpreende Famalicão e cola-se ao topo na Taça da Liga

O Torreense surpreendeu ao vencer o primodivisionário Famalicão, por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo H da Taça da Liga de futebol, esta sexta-feira.

O embate entre os 15.ºs classificados da I e II Ligas, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, só ficou resolvido aos 50 minutos. Grande penalidade por mão na bola de Jhonder e, na cobrança, João Vieira não perdoou.

Aos 79 minutos, o Famalicão, que até aí empurrava em busca do empate, ficou reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão de Riccieli, por acumulação de amarelos.

O resultado não se alterou e, com esta vitória, o Torreense, cola-se ao Académico de Viseu na liderança do grupo H, com cinco pontos em três jornadas. O Famalicão ocupa o último lugar, com um ponto em dois jogos.