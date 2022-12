Rio Ave vence Marítimo e cola-se ao Sporting na Taça da Liga

O Rio Ave colou-se ao Sporting na liderança do grupo B da Taça da Liga, esta quinta-feira, ao vencer no terreno do Marítimo, por 1-0.

A equipa da casa complicou a própria tarefa aos 22 minutos, quando Chuchu Ramírez foi expulso devido a uma entrada perigosa.

O Rio Ave assumiu o controlo total do jogo, mas só aos 89 minutos é que conseguiu desfazer o nulo, já depois de ter acertado no poste, num grande remate de Patrick William de fora da área aos ao minuto 55. Foi na sequência de um livre lateral na esquerda: bola para o segundo poste, desvio para o meio e, aí, Aderllan esticou a perna para fazer o golo.

Com este triunfo sobre o Marítimo, o Rio Ave soma três pontos e junta-se ao Sporting, que na véspera goleou (6-0) o Farense, no topo do grupo B. Madeirenses e algarvios ocupam os dois últimos lugares, sem pontos.