Boavista é a primeira equipa nos "quartos" da Taça da Liga

O empate (2-2) entre Vitória de Guimarães e BSAD, esta quinta-feira, faz do Boavista o primeiro apurado para os quartos de final da Taça da Liga.

Os quatro golos do encontro no Estádio D. Afonso Henriques foram apontados na primeira parte. A equipa da casa foi a primeira a marcar, por intermédio de Anderson, aos 14 minutos. Contudo, Danny Henriques empatou aos 29. Jota Silva voltou a adiantar o Vitória ao minuto 36, mas Francisco Teixeira restabeleceu a igualdade em cima do intervalo.

Com este resultado, o Vitória soma dois pontos e a BSAD um, ao fim de duas jornadas. Contas que apuram o Boavista, líder isolado do grupo F, com seis pontos, para a próxima fase da competição de inverno.

A equipa de Petit vai defrontar o vencedor do grupo G: Académico de Viseu, Toreense, Tondela, Famalicão ou Estoril Praia. Os quartos de final disputam-se, a uma só mão entre os dias 20 e 23 de dezembro.

Os semifinalistas disputarão a Final Four, entre 24 e 28 de janeiro, em Leiria. O vencedor será coroado, como habitual, campeão de inverno.