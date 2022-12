Académico de Viseu surpreende Estoril na Taça da Liga

Académico de Viseu, da II Liga, venceu o Estoril Praia, da primeira divisão, por 3-2, após conseguir uma reviravolta em jogo da terceira jornada do Grupo H da Taça da Liga de futebol.

Por duas vezes, Alejandro Marqués (8 e 42 minutos) colocou o Estoril em vantagem, o segundo de grande penalidade, mas Famana Quizera (31 e 76) empatou o jogo pela primeira vez e deu triunfo aos viseenses, já depois de Toro (69) ter estabelecido a segunda igualdade.

Com este triunfo, o Académico de Viseu lidera o Grupo H, com cinco pontos, mais três do que Torreense e Tondela, ambos com menos um jogo, e mais quatro do que Famalicão (menos dois jogos) e Estoril Praia (menos um).

O Académico de Viseu está num grande momento de forma e não perde desde 12 de setembro, frente ao Estrela da Amadora. No total, o clube vai numa série de 13 jogos sem derrotas.