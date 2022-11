Boavista renova com jovem médio até 2026

Joel Silva, que se estreou esta época pela equipa principal do Boavista, após ter sido campeão nacional da II Divisão de juniores, renovou por mais quatro anos, até 2026, anunciou o clube da I Liga esta quarta-feira.

O médio, de 19 anos, cresceu nas camadas jovens do FC Porto e do Padroense até se mudar para o Boavista, em 2019/20. Estreou-se na equipa principal a 27 de agosto, na quarta jornada do campeonato.

Em declarações reproduzidas no site oficial do Boavista, Joel Silva admite estar "muito feliz e orgulhoso" pela renovação.

"É um momento importante e aproveito para agradecer a toda a estrutura e ao presidente [Vítor Murta] pelo apoio que me têm dado ao longo dos últimos anos. Estou a ter a oportunidade de representar este grande clube ao mais alto nível e vou aproveitar ao máximo para continuar a crescer e ajudar o Boavista a cumprir os seus objetivos”, assegura.



Joel Silva diz que quer continuar a evoluir e disputar "o maior número de minutos" pela equipa principal, ao longo da presente temporada, e imagina-se "a jogar muitos anos" no Boavista: "É o meu objetivo."