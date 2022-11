Álvaro Pacheco despedido do Vizela

Álvaro Pacheco foi despedido do Vizela, segundo avançou o "Record" e confirmou a Renascença. Termina uma ligação de três anos e meio, em que o treinador levou o clube do Campeonato de Portugal à I Liga.

Pacheco, que em 2021 tinha renovado até ao final da presente época, sai sete meses mais cedo. Deixa o Vizela no 13.º lugar do campeonato, com 15 pontos, seis acima da linha de água. Na última jornada, em que venceu em Paços de Ferreira, pôs fim a uma série de três jogos sem vencer.

O Vizela foi eliminado na quarta eliminatória da Taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães, após prolongamento, e está igualado com FC Porto, Chaves e Mafra no grupo A da Taça da Liga, com dois pontos.

Álvaro Pacheco assumiu o comando técnico do Vizela na época 2019/20, altura em que o clube disputava o Campeonato de Portugal (então terceira divisão do futebol nacional), e conquistou duas subidas seguidas: à II Liga na primeira época e ao principal escalão na segunda.

Na terceira temporada ao comando dos vizelenses, Pacheco garantiu a manutenção na I Liga com um 14.º lugar, melhor classificação da história do clube, e ainda chegou aos quartos de final da Taça de Portugal.