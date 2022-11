Santa Clara empata e complica continuidade na Taça da Liga

O Santa Clara empatou na receção à Oliveirense, por 1-1, esta terça-feira, e ficou com vida complicada na fase de grupos da Taça da Liga.

Foi a equipa da II Liga a chegar primeiro ao golo, por intermédio de Jaime Pinto, aos 62 minutos. No minuto 90, Ricardinho salvou o Santa Clara da derrota.

Os açorianos evitaram a segunda derrota na prova, mas complicaram as contas. Estão no quinto e último lugar do grupo G, com um ponto, a cinco do Leixões, que lidera o grupo, com seis pontos.