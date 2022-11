Portimonense vence Covilhã

O primodivisionário Portimonense derrotou o Sp. Covilhã, por 2-0, com um golo em cada parte, reentrando na discussão pelo primeiro lugar do Grupo E da Taça da Liga.

O jogo da segunda ronda da prova teve claro domínio dos algarvios, que triunfaram com golos de Ricardo Matos, aos oito minutos, e Anderson Oliveira (77).

Com este triunfo, o Portimonense iguala o Nacional na classificação do grupo, ambos com três pontos, enquanto Gil Vicente e Sp. Covilhã somam apenas um.

Gil Vicente e Nacional, ambos com menos um jogo, estão a jogar este domingo.