Gil Vicente ganha ao Nacional

O Gil Vicente derrotou o Nacional, por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo E da Taça da Liga.

Os golos da equipa de Barcelos foram apontados nos minutos iniciais da partida, ambos no seguimento de bolas paradas, primeiro por Vítor Carvalho e depois por Lucas Cunha, aos 4 e 16 minutos.

Nota para Vítor Carvalho, o jogador mais utilizado pelos “galos”, que teve de ser substituído logo aos 15 minutos.

Com este triunfo, o Gil Vicente, agora orientado por Daniel Sousa, sobe à liderança do grupo, com quatro pontos. Nacional e Portimonense têm três e Sp. Covilhã um.