Veja a lista de árbitros para a Taça da Liga

André Narciso vai apitar a receção do Benfica ao Penafiel, na segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga. Já para o Grupo B, o Sporting contra o Farense vai ser arbitrado por Nuno Almeida.

As nomeações foram confirmadas esta quinta-feira pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Nomeações:

Sábado, 26 de novembro:

Oliveirense-Feirense (11h00)

Árbitro: João Pinheiro

VAR: David Silva

Famalicão-Académico Viseu (15h00)

Árbitro: Manuel Oliveira

VAR: João Afonso

Sp. Braga-Trofense (18h45)

Árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Bruno Costa

Benfica-Penafiel (20h45)

Árbitro: André Narciso

VAR: Iancu Vasilica

Domingo, 27 de novembro:



Portimonense-Covilhã (11h00)

Árbitro: João Gonçalves

VAR: Pedro Ramalho

Gil Vicente-Nacional (15h00)

Árbitro: Rui Costa

VAR: Cláudio Pereira

Moreirense-Estrela da Amadora (17h00)

Árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Vítor Ferreira

Boavista-Vilafranquense (20h45)

Árbitro: Manuel Mota

VAR: Carlos Macedo

Terça-feira, 29 de novembro:

Santa Clara-Oliveirense (19h45)

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Catarina Campos



Quarta-feira, 30 de novembro:

Sporting-Farense (20h45)

Árbitro: Nuno Almeida

VAR: Bruno Vieira