Quaresma quer continuar a jogar e decisão "está para breve"

Ricardo Quaresma quer continuar a jogar e garante que o anúncio do próximo clube "está para breve".

Em declarações à Sport TV, o extremo, de 39 anos, assume que na decisão entre ficar em Portugal ou ir para o estrangeiro pesam vários fatores.

"Ainda não tenho nada decidido. Tenho coisas em cima da mesa, mas temos de pensar bem. Quando há família, quando há mulher e filhos, temos de pensar no que é melhor para todos", explica o jogador.

Quaresma falava à margem de uma campanha publicitária da Worten, em Lisboa, esta quarta-feira. O antigo internacional português está sem clube desde que deixou o Vitória de Guimarães, no verão.

Formado no Sporting, Quaresma também passou por Barcelona, FC Porto (duas vezes) Inter de Milão, Chelsea, Besiktas, Al Ahli e Kasimpasa.

Foi no FC Porto que Quaresma venceu três dos quatro campeonatos que tem no palmarés. O outro foi no Sporting, em 2001/02. O extremo também tem duas Taças de Portugal e uma Supertaça, em solo nacional.

A nível internacional, Quaresma conquistou, ainda, uma Taça de Inglaterra, duas Ligas italianas, uma Taça de Itália, duas Ligas turcas, uma Taça da Turquia, uma Taça do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, uma Taça Intercontinental (FC Porto) e uma Liga dos Campeões (Inter). Além disso, foi campeão da Europa ao serviço de Portugal.