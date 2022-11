Leixões vence Santa Clara

O Leixões, da II Liga, derrotou o Santa Clara, da I Liga, por 2-1, em partida da segunda jornada do Grupo G da Taça da Liga.

Os açorianos até marcaram primeiro no estádio do Mar, em Matosinhos, por Rildo, aos 18 minutos, mas a expulsão de Tassano, aos 29, complicaram as contas.

Os tentos da reviravolta do Leixões foram apontados por Thalis e Fabinho.

Com este triunfo, o Leixões passa a somar seis pontos. Sp. Farense e Arouca têm um ponto, apenas numa jornada, e Santa Clara e Oliveirense ainda não pontuaram.

Na próxima jornada, o Santa Clara vai receber a Oliveirense no dia 1 de dezembro (19h45), enquanto o Leixões viaja até Arouca, a 11 de dezembro (17h00).