Benfica-Sporting marcado para 15 de janeiro às 18h00

A Liga Portugal divulgou, esta terça-feira, o calendário das jornadas 14, 15 e 16 do campeonato. Incluindo o Benfica-Sporting, marcado para o dia 15 de janeiro, um domingo, às 18h00.

Na 14.ª jornada, a primeira depois do Mundial 2022, terá um Braga-Benfica, no dia 30 de dezembro, às 21h15.

O FC Porto recebe o Arouca, na quarta-feira, 28 de dezembro, às 21h15, e o Sporting defronta o Paços de Ferreira em Alvalade, no dia seguinte, à mesma hora.

Na ronda 15, o Benfica recebe o Portimonense a 6 de janeiro, sexta-feira, às 19h00. O FC Porto visita o Casa Pia no dia seguinte, às 20h30, e o Sporting desloca-se ao terreno do Marítimo no domingo, às 18h00.

Por fim, na 16.ª jornada, realiza-se o dérbi da Luz. Benfica e Sporting defrontam-se num domingo, 15 de janeiro, às 18h00. Duas horas e meia depois, o FC Porto recebe o Famalicão.

Calendário das jornadas 14, 15 e 16