Só empates no grupo H. Torreense e Académico Viseu marcam um golo cada

Torreense e Académico Viseu empataram 1-1 na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Yuri Araújo marcou para o Académico, logo aos 15 minutos, mas Simão Rocha empatou aos 46.

Nota para a expulsão de Guilherme Morais (Torreense), que esteve cerca de 20 minutos em campo e foi expulso em 4 minutos - viu cartão amarelo aos 89 e 90+4.

No outro jogo do grupo H, Tondela-Estoril também já tinham empatado, mas a zero. O grupo conta ainda com o Famalicão, que ficou isento.

Na próxima jornada o Torrense vai a Tondela e o Académico desloca-se a Famalicão.