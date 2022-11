O Paços Ferreira e o Casa Pia empataram 1-1 na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Antunes marcou o golo dos “castores”, já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade.

Já os gansos empataram, por Fernando Varela.

A primeira jornada do Grupo D continua no próximo sábado com o Sp. Braga - Trofense.

Com este empate, a equipa de Paços interrompeu seis derrotas.