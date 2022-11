O Moreirense venceu o Penafiel, por 2-1, com reviravolta, em jogo da primeira jornada do grupo C da Taça da Liga.

Pelos “cónegos” marcaram Steven Petkov e André Luís. Já pelos penafidelenses tinha apontado primeiro Roberto.

A partida, que ficou marcada por duas interrupções no estádio 25 de abril devido a quebras de energia, teve um total de 162 minutos.

Do mesmo grupo fazem parte Benfica e Estrela da Amadora, que se defrontam domingo, em Leiria.