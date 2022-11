Nuno Santos absolvido e restantes processos arquivados

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) absolveu Nuno Santos e arquivou os processos contra Pepe, Coates e Matheus Reis.

Em causa ainda a confusão entre jogadores no clássico de 20 de agosto no estádio do Dragão.

Nuno Santos estava acusado de ter faltado aos “deveres de correção e urbanidade”.

Matheus Reis estava acusado de empurrar um apanha-bolas e Coates de ter pisado deliberadamente Evanilson.

Já Pepe viu processo arquivado após um alegado insulto dirigido a Matheus Reis.