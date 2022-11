Líder Moreirense empata em Tondela

Kodisang evitou a derrota do Moreirense, líder da II Liga, na visita ao Tondela, ao fazer o golo do empate (1-1) nos minutos finais do jogo da 13.ª jornada.

Marcelo Alves inaugurou o marcador aos 25 minutos e Kodisang igualou aos 89, num desafio em que o Tondela pressionou mais na primeira parte e o Moreirense ganhou terreno na última meia hora do jogo.

Com este empate, o Moreirense fica com 32 pontos e continua na liderança da II Liga de futebol - tem sete de vantagem sobre o segundo classificado Farense -, enquanto o Tondela soma 18 pontos e mantém o 11.º lugar.