Dérbi minhoto em Braga dá vantagem ao Vitória: “Jogadores mais soltinhos”

Alfredo Laureta, antigo atleta de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, acredita que o fator casa será uma condicionante no dérbi minhoto dos oitavos de final da Taça de Portugal.

“Sendo fora, é mais fácil para o Vitória de Guimarães. Os jogadores vão estar mais soltinhos para explorar o seu futebol. Tudo indica que é um jogo em que pode levar de vencido o Braga”, diz, em Bola Branca.

O antigo jogador de guerreiros e conquistadores sabe que os dérbis “são sempre renhidos”, mas está “confiante”. Ambas as equipas “atravessam um bom momento” e espera, por isso, um jogo “bem disputado” e diferente dos do campeonato.

“É um jogo diferente, não há pontos, tem de se vencer. A equipa mais focada no jogo sairá vencedora. Vai ser um jogo aguerrido, forte, com rivalidade, mas, acima de tudo, que não haja casos”, avança, em entrevista à Renascença.

No campeonato, o Sporting de Braga é terceiro, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, separados por cinco pontos. As equipas encontram-se num dérbi minhoto, a jogar no Estádio Municipal de Braga, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O Braga eliminou Felgueiras e Moreirense para chegar a esta fase. O Vitória eliminou Vizela e Canelas 2010. Os jogos dos oitavos de final estão previstos para 10, 11 e 12 de janeiro.