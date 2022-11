Petit. “Apanhámos um FC Porto muito forte”

O treinador do Boavista, Petit, considera que a vitória do FC Porto no Bessa é “justa”. “Apanhámos um FC Porto muito forte”.

“O FC Porto entrou muito pressionante, não foi fácil. É um jogo extremamente difícil, adversário com muita qualidade, sempre candidato ao título. Procura muito o jogo interior, mas também o ataque à profundidade, o que tentámos encurtar ao máximo. Eles foram muito superiores na primeira parte, em que a nossa estratégia não resultou. E depois, numa bola parada, sofremos o golo. Não criámos muitas situações de perigo, FC Porto foi mais dominador do jogo”, referiu o técnico axadrezado.

Em declarações à Sporttv, Petit considera que “na segunda parte” os seus jogadores entraram melhor e conseguiram “andar mais perto da baliza do FC Porto”.

O técnico das “panteras” não tem dúvidas: “Temos de ser homenzinhos para nos levantarmos e continuar a trabalhar. Vivemos para o futebol, temos de estar mais concentrados, até os que ficaram de fora, temos de ser um todo”.

Agora o campeonato é interrompido para o Mundial do Qatar, mas em Portugal vai jogar-se a Taça da Liga.

“Vou ver o que tem sido os treinos e preparar os 11 que trabalharem melhor durante a semana para jogarem. Tenham 17 anos ou tenham 40 anos: para mim, é igual. E esta casa assim o exige. Estivemos na Final Four o ano passado, queremos estar de novo”, referiu.

O FC Porto derrotou o Boavista por 4-1.