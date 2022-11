Nota 3 para Luís Godinho. “Erro no primeiro amarelo a Cannon”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Boavista – FC Porto, da jornada 13 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro teve uma “noite ingrata”, num “jogo fácil, mas com vários lapsos”.

Primeiro erro grave: erro na amostragem do primeiro amarelo a Cannon. Este defesa acabou por ser expulso com segundo cartão amarelo na segunda parte.

Já no segundo tempo, mais dois erros graves: primeiro, Toni Martinez faz falta sobre Sasso no lance que deu a Galeno um dos golos e depois o livre que dá o tento do Boavista não há falta de Uribe.

No balanço geral do encontro, nota 3 para Luís Godinho.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Boavista por 4-1.