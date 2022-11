Para Petit, dérbi da cidade do Porto vive-se com "rivalidade saudável"

Petit, treinador do Boavista, espera que a equipa consiga dar uma "boa resposta" ao mau momento de forma no dérbi frente ao FC Porto que se vive com "rivalidade saudável".

Em conferência de imprensa, o técnico dos axadrezados assume que seria importante entrar na pausa para o Mundial com um resultado positivo.

"Sei o quão especial são estes jogos, pela rivalidade saudável que há. Queremos dar uma boa resposta, mas só vale três pontos. Ainda assim, seria importante terminar o campeonato antes desta pausa com um resultado positivo", disse.



O Boavista segue numa série de seis jogos seguidos sem vencer. Pelo meio, foi eliminado da Taça de Portugal frente ao Machico. A última vitória foi num jogo grande, frente ao Sporting, na sétima jornada do campeonato, a 17 de setembro.

Frente ao Porto, Petit espera um jogo "extremamente difícil".

"Vamos ter de saber sofrer um pouco. trabalhámos aquilo em que o porto é muito forte e o que podemos explorar. vamos estar preparados vai ser um jogo extremamente difícil. queremos dar boa resposta e ultrapassar a série menos positiva de resultados", atira.

O técnico desvaloriza o mau momento de forma, que se seguiu a uma série muito positiva. À sétima jornada, o Boavista estava no 4.º posto. Atualmente, caiu para 9.º, com 17 pontos somados.

"Começamos bem. Quando estávamos a ganhar não eramos os melhores e agora também não somos os piores. São ciclos que as equipas atravessam, sabemos o que estamos a fazer, mas aqui a exigência é sempre máxima. Neste momento, não estamos a conseguir festejar tanto, mas trabalhamos sempre igual durante as semanas, vendo aquilo que podemos explorar e os problemas que nos podem causar", termina.

O Boavista-FC Porto joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.