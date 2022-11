Gil Vicente quer responder à "pergunta do milhão de dólares" e derrotar o Benfica

O treinador do Gil Vicente quer fazer o que ninguém fez esta época e derrotar o Benfica. Carlos Cunha sabe que será difícil, dado o momento antípoda das duas equipas, no entanto, confia que isso será um fator extra de motivação, já que a pressão está do lado do adversário.

Como se pára este Benfica "é a resposta do milhão de dólares, de que toda a gente está à procura". Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 13.ª jornada da I Liga, Carlos Cunha garantiu que os gilistas não se sentem "nada pressionados" por visitarem um Benfica que ainda não perdeu esta época e lidera isolado, quando vivem tão mau momento (16.º lugar, quatro derrotas consecutivas - seis nos últimos sete jogos).

"O facto de o adversário estar num momento tão forte tira-nos pressão. Todas as equipas que visitaram a Luz esta época saíram no máximo com um empate. Para nós é motivo de motivação, porque podemos ser os primeiros a vencer. O Gil Vicente está motivado. Não vamos para Lisboa a pensar no acumular de resultados negativos que estamos a ter. Vamos, sim, acreditar que é uma janela de oportunidade muito importante que se pode abrir para nós", salientou o treinador do Gil Vicente.

"Estacionar o autocarro no estádio, mas não no relvado"

Cunha admite "estacionar o autocarro no estádio, mas não no relvado". O técnico explica que a equipa gilista terá de conjugar uma série de fatores e ter um dia "muito competente", e esperar um jogo "infeliz" da parte do Benfica. Foco e solidariedade são ingredientes fundamentais, com capacidade de sofrimento e intenção de "ferir o adversário".

Apesar de nada motivar mais o Gil Vicente "do que lutar pelos três pontos", Carlos Cunha tem "os pés bem assentes no chão". Ainda assim, lembra que o Benfica não ganhou ao Caldas, da Liga 3, na Taça de Portugal. Logo, uma equipa da I Liga pode fazer semelhante dano.

O treinador espera, portanto, conseguir a terceira vitória consecutiva do Gil Vicente na Luz e mostrar que "não há duas sem três".

O Benfica-Gil Vicente realiza-se no domingo, às 18h00, na Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.