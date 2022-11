A partir de 2024/25, Taça da Liga terá apenas quatro clubes e poderá ser no estrangeiro

A partir da época 2024/25, a Taça da Liga poderá passar a realizar-se no estrangeiro e apenas com quatro equipas envolvidas, segundo explicou Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, após a Cimeira de Presidentes que se realizou esta sexta-feira.

A reformulação da Liga dos Campeões retira quatro semanas ao calendário europeu, o que obriga a uma revisão das provas internas. As equipas envolvidas na Champions passarão a realizar mais jogos na fase de grupos.

No entanto, não está nos planos a redução do número de equipas do campeonato, que se manterá em 18, pelo que as taças terão de mudar o seu formato.

A Taça da Liga passará a realizar-se com apenas quatro clubes, os quatro melhores classificados da época anterior, num sistema de "final four" semelhante à Supertaça Espanhola. A ideia será internacionalizar a prova, ou seja, realizar os três jogos da prova noutro país.

A Liga irá ainda dialogar com a Federação Portuguesa de Futebol para perceber o modelo a aplicar na Taça de Portugal. O cenário possível será a realização da meia-final apenas a uma mão.

Proença explicou ainda os valores em discussão em relação à centralização dos direitos televisivos, que entra em vigor em 2028: "50 por cento das verbas distribuídas de forma equitativa, 25 por cento de acordo com a performance da época anterior, e 25 por cento de acordo com a implementação das marcas a nível nacional".

Pinto da Costa, Rui Costa e Frederico Varandas marcaram presença no evento. Apenas o Covilhã não esteve representado.