"2Build on the Road". O evento que quer ligar o desporto e o mundo corporativo

Depois do sucesso da segunda edição do 2Build, em Cascais, a 2Build on the Road fez uma nova paragem para, novamente, juntar empresários e desportistas de várias modalidades em partilha de experiências, sucessos e desafios no palco do mais inovador conceito de "talk-show" desportivo.

Desta vez, foi o município de Mafra que recebeu o evento, no último dia 10 de novembro.



O evento nasceu do desejo de criar e estabelecer pontos de conexão entre desporto e o mundo corporativo, construir pontes entre líderes inspiradores no panorama empresarial e industrial, de modo a despertar interesse e desenvolver novas atividades profissionais



Os gémeos Mira são os fundadores do projeto. Ricardo faz um balanço positivo do evento e explica os objetivos do projeto: "Tem sido um crescimento exponencial e assinalável. Esperávamos, mas não de forma tão célere. Desde a envolvência de empresários até figuras de relevo ligadas ao desporto e não só. Há a ideia de querer estar envolvido e convergir conhecimento".

João Benedito, Nelson Pereira, Ricardo Sousa, Amaro Antunes, Jorge Mourato e Mónica Jardim foram alguns dos oradores convidados para este convívio entre vários profissionais e onde foram partilhadas histórias de vida que envolvem as vitórias e as derrotas de quem desbravou o caminho até ao sucesso.



Tiago Mira, outro dos elementos do 2Build, explica que o objetivo é trabalhar com atletas de todas as áreas.

"Não trabalhamos só com o parente rico que é o futebol, mas com as modalidades todas: olímpicas, coletivas, individuais. Proporcionamos já muitas parcerias a nível de negócio. Quando os atletas estão no ativo, há muito a visão do patrocínio puro, mas na fase descendente da carreira deixam de ter esses apoios e possibilidades do que podem fazer no futuro. Tentamos criar ponte e possibilidades de criação de valor para empresas, atletas e desporto", explica.

Depois de Mafra, o objetivo é continuar a levar o evento para fora de Lisba: "Queremos estar em tantos municípios quando possível, desde Caminha a Vila Real de Santo António. Queremos que as pessoas se sintam parte integrante e não fique ligado a Lisboa, Cascais ou Loures. Queremos atacar todas pessoas e o poder político que partilhe desta visão".