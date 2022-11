Luís Godinho no dérbi do Porto e um árbitro francês na última jornada antes do Mundial

A jornada 13 do campeonato, a última antes da paragem para o Mundial 2022, vai ter Luís Godinho a dirigir o jogo de maior vulto, o dérbi entre Boavista e FC Porto, além de uma equipa de arbitragem francesa.

O dérbi no Estádio do Bessa, marcado para sábado, às 20h30, terá videoarbitragem de António Nobre, desde a Cidade do Futebol.

O Benfica-Gil Vicente, que se realiza no domingo, às 18h00, terá Rui Costa como árbitro principal e Cláudio Pereira como videoárbitro (VAR).

Artur Soares Dias será o árbitro principal do Famalicão-Sporting, agendado para as 20h30 de domingo. O VAR será Vítor Ferreira.

O Sporting de Braga, terceiro classificado, recebe o Portimonense no domingo, às 18h00. Árbitro Tiago Martins e VAR Luís Ferreira.

O francês Bastien Dechepy vai arbitrar o duelo entre Vitória e Marítimo, às 15h30 de domingo. Toda a equipa é francesa à exceção de João Gonçalves, quarto árbitro. Iniciativa que se insere no protocolo de cooperação com a Comissão de Arbitragem da Federação francesa. Também haverá uma equipa de arbitragem portuguesa na Ligue 1.

Nomeações da jornada 13





Arouca-Rio Ave

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Hugo Miguel



Boavista-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Manuel Oliveira

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Paços de Ferreira-Vizela

Árbitro: Nuno Almeida

VAR: Vasco Santos



Vitória SC-Marítimo

Árbitro: Bastien Dechepy

Assistentes: Brice Le Tellier e Julien Haulbert

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Marc Bollengier

AVAR: Yohann Rouinsard

Casa Pia-GD Chaves

Árbitro: Hélder Carvalho

VA: Rui Oliveira



Benfica-Gil Vicente

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e Fábio Silva

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: André Costa

Portimonense-SC Braga

Árbitro: Tiago Martins

VAR: Luís Ferreira



Famalicão-Sporting

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Nélson Cunha

Santa Clara-Estoril Praia

Árbitro: André Narciso

VAR: Gustavo Correia