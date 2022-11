Ricardo Sousa: "A nossa aspiração caiu por terra com o golo aos sete minutos"

Ricardo Sousa, treinador do Mafra, lamenta o golo sofrido nos minutos iniciais da partida, que "colocou por terra a aspiração" da equipa da II Liga frente ao FC Porto, que venceu por 3-0.

"Já sabíamos que ia ser complicado, o FC Porto tem ADN próprio, à imagem do Sérgio, com reação à perda, intensidade, duelos, duelos e choque. Tentámos combater esses pontos fortes do Sérgio, mas aos 7 minutos levar um golo de canto, como foi, caiu por terra a nossa aspiração", disse, à Sport TV, no final da partida.

Ainda assim, o treinador que cumpre a sua segunda época no clube, acredita que a exibição dignificou o clube.

"Dignificámos o emblema, demos o que tínhamos e o que não tínhamos. As opções não eram muitas para fazer mais. Orgulhoso pelo que os jogadores deram, mas triste pelo resultado. Dignificámos o clube", atira.

Ricardo Sousa acredita que foi "uma prenda receber um grande em casa, este não é o nosso campeonato, nesse é que nos temos de focar. Mostrámos que há qualidade nos escalões inferiores".