FC Porto e Benfica conhecem adversários dos oitavos de final da Liga dos Campeões

FC Porto e Benfica, com raro estatuto de cabeças de série, conhecem esta segunda-feira os adversários nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, num sorteio em que podem, mesmo assim, cruzar-se com "tubarões".

As duas equipas, colocadas no pote 1, como vencedoras dos respetivos grupos da primeira fase, vão cruzar com o pote 2, sabendo que águias não podem ser sorteadas com Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches, e dragões com Club Brugge, respetivos adversários na fase de grupos.

De resto, Benfica e FC Porto podem encontrar Liverpool, de Diogo Jota e Fábio Carvalho, provavelmente o adversário mais temido no pote 2, os italianos do Inter Milão e do AC Milan, de Rafael Leão, ou os alemães do Eintracht Frankfurt, Leipzig, de André Silva, ou Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro.

Entre os cabeça de série, e, por isso, para já, fora do caminho de FC Porto e Benfica, estão ainda o campeão Real Madrid, os italianos do Nápoles, de Mário Rui, os ingleses do Tottenham, Chelsea e Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, e os alemães do Bayern Munique.



O sorteio da Liga dos Campeões está marcado para as 11h00 (horas de Lisboa), um pouco antes dos sorteios da Liga Europa (12h00), com Sporting no "play off", e da Liga Conferência Europa (13h00), com Sporting de Braga.

O Sporting, eliminado na Liga dos Campeões, como terceiro do seu grupo, entra no "play-off" da Liga Europa, no qual vai a sorteio com os restantes terceiros para encontrar um dos segundos da segunda competição da UEFA, para tentar marcar presença nos oitavos de final.

O cenário faz com que o Sporting se possa cruzar com Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, PSV Eindhoven, Rennes, Union Berlim, de Diogo Leite, Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, Midtjylland, Nantes ou Mónaco, de Gelson Martins.

Na Liga Conferência Europa, o Sporting de Braga, relegado como terceiro na fase de grupos da Liga Europa, disputará o "play off" de acesso aos "oitavos" diante de uma equipa que terminou a fase de grupos da terceira competição no segundo lugar do seu grupo.

No caminho dos bracarenses estão Fiorentina, Anderlecht, de Fábio Silva, Partizan Belgrado, Dnipro, Gent, Cluj, de Zé Gomes, Basileia e Lech Poznan, de João Amaral, Joel Pereira, Pedro Rebocho e Afonso Sousa.

Liga dos Campeões:

Pote 1: Nápoles (Ita), FC PORTO (POR), Bayern Munique (Ale), Tottenham (Ing), Chelsea (Ing), Real Madrid (Esp), Manchester City (Ing) e BENFICA (POR).

Pote 2: Liverpool (Ing), Club Brugge (Bel), Inter Milão (Ita), Eintracht Frankfurt (Ale), AC Milan (Ita), Leipzig (Ale), Borussia Dortmund (Ale) e Paris Saint-Germain (Fra).

Liga Europa:

Pote 1: PSV Eindhoven (Hol), Rennes (Fra), Union Berlim (Ale), Roma (Ita), Manchester United (Ing), Midtjylland (Din), Nantes (Fra) e Mónaco (Fra).

Pote 2: Ajax (Hol), Bayer Leverkusen (Ale), FC Barcelona (Esp), SPORTING (POR), Salzburgo (Aut), Shakhtar Donetsk (Ucr), Sevilha (Esp) e Juventus (Ita).

Liga Conferência:

Pote 1: Fiorentina (Ita), Anderlecht (Bel), Lech Poznan (Pol), Partizan Belgrado (Ser), Dnipro (Ucr), Gent (Bel), Cluj (Rom) e Basileia (Sui).

Pote 2: Bodo/Glimt (Nor), AEK Larnaca (Chp), Ludogorets (Bul), SPORTING DE BRAGA (POR), Sheriff (Mol), Lazio (Ita), Qarabag (Aze) e Trabzonspor (Tur).