Nélson Veríssimo. “Vitória [do Benfica] é incontestável”

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, considera que a vitória do Benfica é “incontestável”. No entanto, deixa o alerta aos seus jogadores: “Temos de ser eficazes relativamente às oportunidades que temos”.

"Pelos números que são, a vitória é incontestável. Ficam duas ou três ilações deste jogo. Temos de ser eficazes relativamente às oportunidades que temos. No momento em que está 0-0, temos uma oportunidade boa por parte do Rodrigo [Martins], numa ligação coletiva. O Rodrigo acabou por não ter sucesso mas isso é o jogo”, disse, em declarações à Sporttv.

O técnico dos canarinhos acrescenta: “Sabíamos que o Benfica iria entrar forte para fazer um golo, tendo em conta aquilo que é o momento da equipa. Depois, a segunda ilação que fica é que temos de ser mais fortes e dar outra resposta nas bolas paradas. Temos de ter outro controlo desse momento”.

Veríssimo considera ainda que “quando o resultado se começa a avolumar, a equipa que tem essa vantagem acaba por ter uma confiança extra. A equipa contrária vai ficando com menos confiança”.

“Sofremos cinco golos e não estivemos bem, havendo ainda um golo anulado. É algo que temos de olhar e temos de retificar. A vantagem é que quarta-feira vamos defrontar o mesmo adversário. Temos de ver o copo meio cheio e ter a oportunidade de corrigir aquilo em que não estivemos tão bem neste jogo”, disse.

O Benfica goleou o Estoril por 5-1 para a jornada 12 da I Liga. Na próxima quarta-feira as duas equipas voltam a encontrar-se para a Taça de Portugal.