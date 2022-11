Casa Pia derrota Sp. Braga

O Sp Braga foi derrotado pelo Casa Pia, por 1-0, na 12.ª jornada da I Liga, e perdeu o segundo lugar para o FC Porto.

Em Braga, um golo do avançado brasileiro Rafael Martins, aos 23 minutos, garantiu o triunfo da equipa lisboeta, num jogo em que os arsenalistas desperdiçaram um penálti aos 74, por Ricardo Horta.

O Casa Pia, que somou o segundo triunfo consecutivo, soma 23 pontos e continua no quarto lugar do campeonato, posto que perdeu por algumas horas após o triunfo do Sporting, enquanto o Sp. Braga, que vinha de dois triunfos, está agora em terceiro, com 25 pontos, menos um que os dragões, e pode ver o Benfica, que tem 31 e menos um jogo, fugir no topo.

Nota para Varela, central dos “gansos”, que foi obrigado a sair depois de ter levado uma bolada na cabeça.

Veja o resumo da partida: