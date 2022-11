José Mota: "3-0 ao intervalo foi demasiado pesado"

José Mota, treinador do Paços de Ferreira, lamenta o golo sofrido na primeira oportunidade do FC Porto no encontro e que estragou a estratégia definida.

[O golo] condicionou toda a estratégia. Queríamos uma forte solidez defensiva para começarmos a tentar aproximar, de forma organizada, da área do Porto. Entramos bem, mas no primeiro lance ofensivo do Porto sofremos golo. A partir daí, toda a estratégia fica com o sentimento de desanimo e que ruiu. Tivemos uma excelente oportunidade para empatar, ao não marcar a equipa desanima. As coisas aconteceram de forma natural", disse, à Sport TV.

Ainda assim, considera que o 3-0 ao intervalo era um resultado demasiado pesado: "No momento defensivo nao tivemos aquela agressividade para tornar a coisa mais simples. 3-0 ao intervalo era pesado para o jogo que foi".

O Paços de Ferreira apresentou-se no Dragão com três centrais, sistema inédito esta temporada. José Mota garante que a equipa vai "continuar a trabalhar e muito nos vários sistemas".

O Paços ainda não venceu no campeonato e perdeu os três jogos com José Mota. Ainda assim, o treinador tira algo de positivo do jogo: "Foi um jogo completamente diferente do último, não estou satisfeito com uma derrota, mas sei que eles tiveram uma atitude diferente, tentaram estar no jogo e ser melhores do que o Porto"