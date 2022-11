II Liga. Moreirense volta às vitórias frente ao Porto B

O Moreirense recebeu e venceu o FC Porto B, por 3-2, na 12.ª jornada da II Liga.

Os dragões abriram o marcador, aos 18 minutos, por João Marcelo. O central saltou mais alto num canto e colocou o Porto na frente do marcador. A vantagem durou pouco. Aos 26 minutos, Kodisang, avançado emprestado pelo Braga que continua em grande forma, desviou para golo.

O empate manteve-se até perto dos 70 minutos. Meixedo defendeu um primeiro remate, mas David Bruno acabou por rematar a contar na recarga.

Pouco depois, Ofori recuperou uma bola dentro do meio-campo portista, fintou Zé Pedro e rematou longe do alcance do guarda-redes para o 3-1.

Um dos grandes momentos do jogo surgiu aos 82 minutos. Marcus Abraham puxou para dentro, vindo da direita, e rematou de fora da área ao ângulo, num dos grandes golos desta jornada da II Liga.

Com este resultado, o Moreirense volta às vitórias depois da derrota da última jornada com o Benfica B e segue líder isolado da II Liga, com 31 pontos em 12 jornadas.

O Porto B continua no quarto lugar, com 19 pontos somados.