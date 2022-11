Farense vence e segue isolado em lugar de subida

O Farense foi até casa do Penafiel vencer por 2-0 e continuar em zona de subida à I Liga.

Os golos da partida foram apontados na segunda parte, por Abner, aos 50 minutos, e e Marco Martias, já no período de descontos.

O Farense corresponde ao resultado do líder Moreirense e isola-se ainda mais no segundo lugar, com 24 pontos, a sete do líder, mas com menos um jogo.

Já o Penafiel prolonga o mau momento. São já quatro jogos seguidos sem vencer. A equipa do Vale do Sousa está no 12.º posto da II Liga, com 15 pontos.

Outros resultados

Leixões 1-0 Torreense

Vilafranquense 1-1 Tondela

Oliveirense 1-1 Académico de Viseu