Arouca seis jogos sem perder, Vizela três sem ganhar

Um golo de Antony, logo aos três minutos, permitiu este sábado ao Arouca vencer em casa do Vizela por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, chegando ao oitavo lugar da prova.

Com este triunfo, a equipa de Arouca somou o sexto jogo consecutivo sem perder, entre os quais três vitórias, enquanto a formação vizelense está já há três jogos sem ganhar.

O Arouca chega assim ao oitavo lugar, com os mesmos 19 pontos do Sporting, sexto, e do Portimonense, sétimo, enquanto o Vizela é 12.º, com os mesmos 12 pontos do Rio Ave, 13.º

