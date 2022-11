Reviravolta vale vitória ao Mafra na receção ao Covilhã

O Mafra recebeu e venceu o Sporting da Covilhã, por 3-2, no arranque da 12.ª jornada da II Liga.

A equipa da casa começou a vencer com golo de Diogo Almeida logo aos 15 minutos da partida. A equipa da Serra da Estrela virou ainda no primeiro tempo, com golos de Adams, aos 20 minutos, e de Diogo Rodrigues, aos 34.

A reviravolta estava reservada para a segunda parte. Pedro Pacheco empatou o jogo logo a abrir, aos 48 minutos, e Diogo Almeida bisou já perto do final, aos 83 minutos da partida. Foram os primeiros golos do avançado de 22 anos esta época.

Com cinco jogos realizados com Alex Costa no comando técnico, o Covilhã ainda não somou qualquer ponto e continua no último lugar da tabela, com apenas 5 pontos somados.

Já o Mafra sobe, à condição, ao 10.º lugar, com 15 pontos.